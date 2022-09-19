تشييع جثمان عامل لقي مصرعه على يد «عريس» في المنشأة بسوهاج

شيع أهالي دائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج، جثة عامل أربعيني لقي مصرعه على يد عريس كان يقوم بإطلاق أعيرة نارية ابتهاجا بحفل زفافه.

وكان قد صرحت جهات التحقيق المختصة بدائرة مركز المنشأة بدفن جثة شخص توفي إثر إصابته بطلقات خرطوش عن طريق الخطأ من سلاح كان بحوزة عريس خلال حفل زفافه بدائرة المركز، وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، ونقلت الجثة إلى المستشفى.

إخطار مدير أمن سوهاج

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشأة، يفيد بورود بلاغ يفيد مقتل عامل وإصابة آخر.

وبالانتقال إلى موقع البلاغ ومن خلال التحريات التي أشرف عليها الرائد أحمد العمدة، رئيس مباحث المنشأة، تبيّن مصرع «ش ع. ح. ع»، 40 سنة، وإصابة «م. ع. م»، 20 سنة، ويقيم بذات الناحية نتيجة إصابته برش خرطوش في الصدر، ونقلت الجثة إلى مستشفى سوهاج العام، والمصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

إصابة بطلق ناري بالخطأ

وبسؤال المصاب أفاد بأنّه أثناء قيام «م ع ع»، 20 عاما، عامل ويقيم بدائرة المركز بإطلاق أعيرة نارية ابتهاجًا وسعادة بحفل زفافه، خرج طلق ناري أصابه وقتل آخر.

وبسؤال نجل عم المتوفى «ع م. ح» 65 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم، وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم عبارة عن «فرد خرطوش»، وبإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُحيلت الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.