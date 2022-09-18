بعد مصرع سيدة في أطفيح صعقا.. اعرف «إزاي تنظف الثلاجة» بأمان

وسط حالة من الحزن والألم، شيع أهالي مركز أطفيح التابع لمحافظة الجيزة، اليوم، جثمان سيدة ثلاثينية لمثواه الأخير، بعد أن لقيت مصرعها متأثرة بصعق كهربائي، وذلك بعد أن كشفت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في وفاتها وأنها لقيت مصرعها خلال تنظيف الثلاجة، وأصدرت جهات التحقيق تصريح دفن الجثمان.

في الساعات الأولى من صباح اليوم، استيقظت السيدة الثلاثينية مستعدة للانتهاء من أعمالها المنزلية، بعد عدة ساعات كانت قد انتهت السيدة من واجباتها اليومية، وأعدت الأدوات اللازمة لتنظيف ثلاجتها، لتلقى مصرعها متأثرة بصعق كهربائي أدى لإصابتها بنوبة قلبية حادة.

وصلة تنظيف انتهت بوفاة

وصلة تنظيف الثلاجة بدأتها السيدة الثلاثينية، وقبل أن تنتهي منها، اهتزت السيدة إثر إصابتها بصعق كهربائي قوي واهتزت معها جدران المنزل من قوة صراخها ليتجمع على أثره الجيران، ما أسفر عن مصرعها في الحال، إذ تفاجأ الجيران بسقوط السيدة جثة هامدة بجانب الثلاجة.

تفاصيل الواقعة تعود حينما تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بمصرع سيدة داخل مسكنها في إحدى قرى مركز أطفيح، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتبين صحتها، وبإجراء التحريات تبين أنها ربة منزل أصيبت بصعق كهربائي خلال تنظيف الثلاجة، ما أسفر عن مصرعها.

الاستماع لشهود العيان

وروى أحد شهود العيان أمام جهات التحقيق، أنهم سمعوا صراخها القوي الذي يدل على وجود أمر ما، وعند وصولهم لمكانها كانت قد فاضت روحها إلى بارئها.

خطوات تنظيف الثلاجات بأمان

ومن جانبه، قال أحمد شاهين، فني صيانة ثلاجات، إن تنظيف الثلاجات لها عدة خطوات لضمان سلامة الشخص القائم بالتنظيف، ومنها:

1- فصل التيار الكهربائي عن الثلاجة قبل تنظيفها، وتركها ما يقرب من 10 دقائق قبل البدء في التنظيف.

2- ارتداء قفازات من البلاستيك أثناء التنظيف.

3- عدم استخدام أي إناء من الألومينيوم في التنظيف.

4- عند الانتهاء من التنظيف يجب ترك الثلاجة مدة من نصف ساعة إلى ساعة كاملة قبل تشغيلها من جديد.