ليلى عبدالمجيد: الأفلام الكارتونية تمثل أهمية كبرى في التأثير على سلوك الطفل

أشادت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، أستاذة الصحافة بكلية إعلام جامعة القاهرة سابقا، بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بإنتاج أفلام كارتونية موجهة للأطفال.

قرار الشركة جاء في توقيت مناسب للغاية

وأشارت الدكتورة ليلى عبد المجيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن قرار الشركة جاء في توقيت مناسب للغاية، خاصة أن الشاشة المصرية اشتاقت بشكل كبير للأفلام الكارتونية ذات الصناعة المصرية.

وأوضحت أستاذة الصحافة أنه منذ عام 2011، افتقرت الشاشة المصرية للأفلام الكارتونية بشكل كبير، ما أدى إلى توجه الأطفال للتسلية عبر مواقع الإنترنت التي كانت لها تأثير سلبي على تصرفات الأطفال الذي وصل إلى انتحار البعض منهم على غرار مشاهدتهم الأفلام الخيالية.

وثمَّنت أستاذة الصحافة البرامج الدينية المقرر تقديمها بخطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تقدم للأطفال بهدف رفع الوعي الديني وتعريفهم بأمور الدين والتحلي بالأخلاق والصفات الحميدة وعدم تركهم عرضة لوسائل الإعلام الأجنبية التي تنقل عادات وتقاليد المجتمع الغربي الذي يتعارض تماما مع عادات وتقاليد مجتمعاتنا العربية.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أعلنت عن إطلاق أكبر مشروع محتوى أطفال في الإعلام العربي، خلال الفترة المقبلة من خلال خريطة برامجية ودراما وأعمال كارتونية موجهة للأطفال بمختلف مراحلهم العمرية.