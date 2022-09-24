أخلاقنا الجميلة.. مدير مدرسة يزرع شجرة ليمون على روح زميله المتوفى

تفانيه وإخلاصه في العمل وسيرته الطيبة بين زملائه حتى بعد رحيله، كانت دافعًا لـ مخلص محمد عيسي، مدير مدرسة الوحدة المجمعة الابتدائية بنين بقرية ديرالجنادلة التابعة لمركز الغنايم بأسيوط، أن يرد الجميل له بغرس شجرة مثمرة داخل فناء المدرسة تخليدًا له.

مبادرة مدير المدرسة في أسيوط على روح زميله حمدي أمين خليل، الذي كان يعمل مشرفًا اجتماعيًا بالمدرسة، وتوفى منذ 5 سنوات، نالت إعجاب الجميع من أهالي القرية، إذ تغرس الحب ورد الجميل بين تلاميذ ومعلمين المدرسة.

مدير المدرسة: غرس الشجرة تخليد ذكرى زميلي

يقول مخلص، مدير المدرسة، لـ"الوطن" إن شجرة الليمون المثمرة التي زرعها داخل فناء المدرسة تخليدًا لروح زميله، الذي كان يعمل معه بالمدرسة نفسها، وبرر موقفه بأنه رد جميل ووفاء وتعليم الطلاب القيم النبيلة، وحتى تعرفه الأجيال القادمة بالمدرسة، وفي الوقت نفسه تتماشى الفكرة مع توجيهات الدولة بالاهتمام بأعمال التشجير بالمدارس، ضمن قمة المناخ ومبادرة "ازرع شجرة جميلة مثمرة تنفع الجيل القادم".

"مخلص": المعلم الراحل صاحب مواقف إنسانية كثيرة

وأضاف مدير مدرسة الوحدة المجمعة الابتدائية بنين بقرية ديرالجنادلة بـ أسيوط، أن المعلم الراحل كان يعمل مشرفًا إجتماعيًا وله بصمه بالمدرسة لن ينساها أحد، وهذه ذكرى جميلة ووفاء له؛ لكي يتعلم التلاميذ والمدرسين معنى الوفاء لزملائهم الراحلين، معددًا مواقف المعلم الراحل الإنسانية: "الأستاذ حمدي أمين له مواقف كثيرة بالمدرسه، أتذكر منها أثناء الفسحة في أحد الأيام الدراسية، سقط تلميذ وأصيب بكسر في يده فأخذه ونقله بنفسه إلى مستشفى الغنايم، وأجرى له الإسعافات اللازمة، وبعدها ذهب به إلى منزله وسلمه لأسرته".

وأوضح "مخلص"، أن زميلهم كان شعلة من النشاط والتفاني في العمل، وكان يجلس في المدرسة أكثر مما يجلس في منزله، ويتمتع بالحب والعطاء: "كانت تربطني به علاقة طيبة بحكم أننا زميلين، وأقل واجب أفعله له هو زراعة الشجرة التي تسلمناها هيكل وشاركنا في تجهيزها وإصلاحها".