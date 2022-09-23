«تعليم الجيزة»: تجهيز 33 مدرسة جديدة لمواجهة الكثافات الطلابية

أكد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، أن المديرية تعمل حالياً على الانتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة ببدء العام الدراسي الجديد 2022-2023، الذي يبدأ اعتباراً من يوم أول أكتوبر حضورياً في المدارس، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضاف «سلومة» في بيان له، أنه تم تجهيز 33 مدرسة جديدة لمواجهة الكثافات الطلابية، وإجراء أعمال الصيانة البسيطة والتنسيق مع الأحياء لرفع الإشغالات، لافتاً إلى أن حركة التغييرات بين المدارس والإدارات تهدف إلى ضبط الأداء وتجديد الدماء وتبادل الخبرات في المواقع القيادية وإعادة الانضباط.

«سلومة»: نهتم بتدريب المعلمين ومسابقات رعاية الموهوبين

وأشار «سلومة» إلى أن المديرية تولي اهتماماً كبيراً بالتعليم الفني، مؤكداً أن الوزارة والمديرية بذلتا جهوداً كبيرة في ملف التعليم الفني بوجود المدارس التكنولوجية التطبيقية التي تفرز خريجاً قادراً على مواجهة متطلبات سوق العمل.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، الاهتمام بتدريب المعلمين على كيفية مواجهة التغيرات المناخية والمسابقات لرعاية الموهوبين تحقيقًا لرؤية مصر 2030.

ونوه إلى أن المديرية كثفت من أعمال تجديد وإحلال وصيانة المدارس التابعة لإدارة كرداسة التعليمية، ومختلف الإدارات الأخرى.

«حجازي»: الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة

وفي سياق متصل، أكد الدكتور رضا حجازي، في بيان سابق له، أن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة قائمة على ضمان الجودة، لافتاً إلى أنه سيتم توظيف القنوات التعليمية في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، مع تواجد العناصر المميزة من المعلمين بالمدرسة بصحبة الطلاب.