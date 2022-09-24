ارتفاع حصيلة قتلى انفجار مسجد «الوزير أكبر خان» إلى 7 أشخاص

ارتفع حصيلة قتلى انفجار وقع بالقرب من مسجد«الوزير أكبر خان» ‏في العاصمة الأفغانية «كابول»، إلى 7 أشخاص، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

ووقع الانفجار، أمس الجمعة، عندما كان المصلون يغادرون المسجد الواقع على مقربة من «المنطقة الخضراء» السابقة المحصنة التي كانت تضم العديد من السفارات.

وقال المتحدث باسم «شرطة كابول»، خالد زدران، أمس الجمعة، إن 41 شخصا بينهم أطفال أصيبوا جراء الانفجار، مشيرا على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إلى انفجار سيارة ملغومة.

المسجد يقصده العديد من قادة«طالبان»

وفي وقت سابق، وصف شهود عيان، لقناة «طلوع نيوز» الأفغانية، بأن الانفجار ناجم عن لغم مغناطيسي، فيما أشارت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إلى أن المسجد يقصده العديد من قادة حركة «طالبان» ومقاتليها.

المتحدث باسم «طالبان»: استهداف المساجد جريمة لا تغتفر

وفي سياق متصل، ندد المتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد، بالتفجير وقال عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن استهداف المساجد والمصلين جريمة كبرى لا تغتفر، فيما وصف الرئيس الأفغاني الأسبق حميد كرزاي، الانفجار بالعمل الإرهابي يتعارض مع المبادئ الإسلامية والإنسانية.

بدورها، أشارت السفارة الأمريكية في أفغانستان، إن بلادها تدين بشدة الهجوم الشرس، فيما أشارت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان «يوناما»، عبر «تويتر»، إلى أن الهجوم تذكير مرير آخر باستمرار انعدام الأمن والنشاط الإرهابي في أفغانستان.

بايدن يشطب أفغانستان من قائمة الحلفاء من خارج «الناتو»

من جانبه، شطب الرئيس الأمريكي جو بايدن، أفغانستان، من قائمة الحلفاء الأساسيين لـ«واشنطن» من خارج حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وفي يوليو الماضي، أعلن بايدن، عزمه على اتخاذ الخطوة، فيما نشرت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، القرار، أمس الجمعة.