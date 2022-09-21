ختام فعاليات «حياة كريمة» بقرية «بحر البقر 2» في الشرقية.. غدا

تختتم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فعالياتها الثقافية بمبادرة «حياة كريمة»، في الشرقية غدا، والتي تضمنت العديد من الأنشطة التي نفذتها الإدارات العامة التابعة لها وهي «الشباب والعمال، القرية، والطفل» ضمن مبادرة «أنت الحياة»، التي تنظمها المؤسسة بقرية بحر البقر 2 بمركز الحسينية بفرع ثقافة الشرقية، وتستمر من 17 إلى 22 سبتمبر الجاري.

أنشطة ثقافية بمبادرة «حياة كريمة» في الشرقية

ومن بين الأنشطة التي قدمتها قصور الثقافة عرض مسرحي لعرائس الماريونت التابعة للإدارة العامة لثقافة الطفل، حيث قدمت الفرقة مجموعة من عروضها الفنية للأطفال، كما قدمت فرقة مسرح عرائس قصر الطفل عرضين الأول بعنوان «الزهرة الزرقاء»، والثاني بعنوان «الفراشة»، من إخراج رانيا شلتوت.

وفي الركن المخصص للورش الفنية بمركز شباب بحر البقر 2، أقيمت مجموعة من الورش الفنية والحرف اليدوية، حيث قدم المدرب كريم خلف ورشة الخيامية بحضور أكثر من 40 سيدة تم تعليمهم خلالها على كيفية رسم الشكل المطلوب عملة على القماش وكيفية عمل الغرزة الخاصة بحرفة الخيامية وكيفية العقل يا النهائي للقطعة المصنعة.

تدريب أكثر من 35 سيدة وفتاة

كما قامت المدربة حورية عصمت بتدريب أكثر من 35 سيدة وفتاة من أبناء القرية على مشغولات الحلي وكيفية تقسيم الخامة وتشغيلها والأشكال التي يمكن إنتاجها، وكيفية دمج الخامات مع بعضها لعمل قطعة حلى مميزة.

كذلك قام الفنان خالد عبد المجيد بتدريب أكثر من 35 طفلاً على عمل أشكال الحيوانات بالورق المقوى، بالإضافة لورشة «البامبو»، كما قدمت إدارة الطفل ورشة فنية للرسم على الوجوه للأطفال والتي أضفت نوعاً من الفرحة على نفوس الأطفال قدمتها الفنانات فاطمة تمساح، سارة سعيد ونجوى.