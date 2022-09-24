المستندات المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي بالمحافظات: التقديم غدا

تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، غدا الأحد، تلقي طلبات التقديم من المواطنين الراغبين في الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي «استلام فوري» في المحافظات، شريطة تقديم عدد من المستندات المطلوبة التي تضمنها الإعلان، لتبدأ بعد ذلك الإجراءات اللازمة والإعلان عن الفائزين بتلك الشقق وطرق إنهاء التعاقد.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان

وحددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في كراسة الشروط، 9 مستندات مطلوبة للحجز في شقق الإسكان الاجتماعي 2022، وهي:

1- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي «سارية» للمتقدم وزوجته.

2- شهادة دخل لا يزيد عن 6 آلاف جنيه للأسرة و4500 جنيه للأعزب مختومة ومؤرخة من جهة العمل، وتشمل المرتب كاملاً مضافاً إليه المكافآت والأرباح والحوافز والبدلات.

3- شهادة معتمدة من جهة العمل توضح صافي الدخل السنوي والشهر، وذلك «للعاملين في الجهات الحكومية».

4- مستندات تثبت الدخل الإضافة سواء من أملاك زراعية أو عقارات أو عمل إضافي وغيرها.

6- صورة من البطاقة الضريبية أو السجل التجاري لأصحاب الأنشطة الحرفية والتجارية والمهن.

7- شهادة معتمدة توضح صافي الدخل السنوي والشهري، موضحاً فيها أرقام البطاقة الضريبية والسجل التجاري لجهة العمل، وذلك للعاملين بالشركات وجهات القطاع الحكومي.

8- شهادة من محاسب قانوني معتمد تفيد مهنة المتقدم وصافي الدخل السنوي أو الشهر لأصحاب الأعمال الحرة والمهن والأنشطة الحرفية والتجارية.

9- شهادة من التأمينات الاجتماعية موضح فيها المهنة والأجر التأميني والبطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

شقق الإسكان لكبار السن والأرامل والمطلقات

وفيما يخص الأوراق المطلوبة للحصول على شقق الإسكان لكبار السن والأرامل والمطلقات، فإنّه يلزم تقديم بعض المستندات وفقاً لبيان وزارة الإسكان والمتمثلة في التالي:

1- طابعة بيانات المعاش من التأمينات للأرامل أو أصحاب المعاشات «كبار السن».

2- صورة من مستند النفقة للمطلقة.

3- إيصال مرافق حديث «كهرباء أو مياه أو غاز» لمحل السكن الحالي.

4- شهادة رسمية تفيد الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة مثل شهادات ميلاد الأبناء «القصر»، وقيد عائلي مميكن، ووثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة.

5- تقديم مستند يفيد سحب مقدم جدية الحجز في حالة سابقة الحجز بإخدى مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص أو الاستفادة.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2022

وفيما يخص أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2022، فإنّ الوحدة السكنية يتراوح سعرها بين 194 ألفا حتى 310 آلاف جنيه للشقة الواحدة، فيما تم تحديد مبلغ جدية الحجز ليتراوح بين 15 إلى 22 ألف جنيه.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2022

وحددت وزارة الإسكان في بيان سابق لها أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2022، في 8 محافظات وهي الفيوم، وبني سويف، وقنا، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، الأقصر، وأسوان.