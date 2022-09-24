مصرع شاب وإصابة 8 في تصادم ميكروباص وملاكي على الطريق الصحراوي بالبحيرة

لقي شاب مصرعه وأصيب 8 آخرون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة ملاكي على طريق «مصر إسكندرية» الصحراوي بالكيلو 218 اتجاه الضبعة، في نطاق محافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام، وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، باستقبال المستشفى جثة شاب و8 مصابين بجروح متفاوتة، جراء حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي.

تحديد هوية الضحية

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين وفاة حسام الدين أشرف سيد، 27 عاما، مقيم القليوبية، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

أسماء المصابين

وأصيب كل من عمر. ع . ال، 41 عاما، مقيم المنوفية، خالد م. ب، 48 عاما، مقيم القاهرة، أبانوب ن. ت، 23 عاما، مقيم الشرقية، علي. ع. ال. م.، 48 عاما، مقيم الشرقية، رضا ش . ع، 40 عاما، سامح ص. م، 45 عاما، محمد ا. ع، 24 عاما، مقيم القليوبية، محمد م. س، 29 عاما، بجروح متفاوتة وكسور متفرقة بأنحاء الجسم.