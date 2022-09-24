انخفاض كبير في أسعار الذهب بالسوق المحلية.. عيار 21 بـ1128 جنيها

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا كبيرًا في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم، وانخفض عيار «21» بمقدار 8 جنيهات فقط، مقارنة بآخر سعر له صباحًا، ليسجل سعر البيع في تعاملات اليوم 1128 جنيهًا للجرام، بدلًا من 1136 جنيهًا.

انخفاض أسعار الذهب اليوم

وأشارت تقارير البورصات العالمية والمصرية عن أسعار الذهب وبيان شعبة الذهب بالغرف التجارية، إلى أنَّ الذهب عيار «24» سجل 1289 جنيهًا للجرام، وعيار «18» بلغ 966.8 جنيه للجرام، ووصل عيار «14» إلى 745 جنيهًا للجرام، موضحة أن جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 9 آلاف و24 جنيهًا، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجلت أسعار الذهب العالمية 1645 دولاراً للأوقية.