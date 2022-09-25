«جولد بيليون»: «ربع جرام» ذهب سيتيح الفرصة للاستثمار في المعدن الأصفر

الذهب من أكثر الأشياء التي يلجأ إليها كثيرون للتحوّط ضد الأزمات العالمية والظروف الاقتصادية، ما يدفع كثيرون لشراءه، ورغم انخفاض سعره مؤخرا وتحقيقه كثير من الخسائر، يؤكد الخبراء أنّ الأمور ستتغيّر للأفضل بشأن المعدن الأصفر.

وذكرت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث الذهب وتقارير الذهب العالمية والمحلية، أنّ شراء الذهب للتخزين والاستثمار لن يكون مقتصرا على الأغنياء فقط، وسيصبح بإمكان كثيرون شراء سبيكة أو عملات ذهبية.

أوزان وأنواع مختلفة من الذهب متاحة للشراء

وأضافت المؤسسة في تقرير خاص لها، أنّ شراء الذهب ليس حكرا على أحد أو متعلقا بطبقة معينة من الاشخاص أو دخل معين، مؤكدة أنّ هناك العديد من السبائك بأنواع وأوزان مختلفة، تناسب جميع الميزانيات، ويمكن للراغب في الاستثمار، شراء ربع جرام، كما يمكن زيادة الكمية كل فترة، ومع الوقت يمكن بيع الجرامات الصغيرة وشراء سبيكة كاملة.

جولد بيليون: الوقت الحالي الأنسب لشراء الذهب

وأوضحت المؤسسة المتخصصة في مجال أبحاث الذهب، أنّ الوقت الحالي هو الأنسب لشراء الذهب، خاصة وأنّ هناك انخفاضا ملحوظا في أسعاره مقارنة بالأيام الماضية، خاصة عقب قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي التي اتخذها خلال العام الحالي برفع أسعار الفائدة، والتي دفعت كثيرون إلى الاستثمار في الدولار بدلا من المعدن الأصفر، وبيع ما يمتلكونه من ذهب لشراء العملة الأمريكية.

وجاءت أسعار الذهب المحلية منخفضة خلال التعاملات، حيث سجلت أسعار الذهب من عيار 24 قيمة 1,290 جنيه للجرام، وعيار 21 قيمة 1,129 جنيه للجرام، وعيار 18 قيمة 968 جنيها للجرام، وعيار 14 قيمة 753 جنيها للجرام.