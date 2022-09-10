خريطة قطع وإعادة ضخ المياه في 3 محافظات بالصعيد.. اعرف المناطق

أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر وأسيوط وبني سويف، انقطاع وإعادة ضخ المياه في عدد من المناطق الواقعة في نطاق عملها بسبب أعمال الصيانة.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

أعلنت شركة مياه الأقصر عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن انقطاع المياه في مناطق «القرنة الجديدة - القباوي - الرواجح - السيول»، اليوم السبت، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا، وفق بيان هندسة كهرباء القرنة لإجراء أعمال الصيانة في كهرباء المحولات بالقرنة، ما يؤدي إلى توقف محطات الرفع الجديدة في ذلك التوقيت.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب

وطالبت شركة مياه الأقصر عبر منشورها، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الرقم المجانى 12، أوالاتصال على الأرقام «- 0952282406 - 0952284116 - 01147999752»، لافتًة إلى توفير سيارات مياه صالحة للشرب تتواجد بالمناطق المتأثرة في حال طلبها أو في حالات الطوارئ.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عودة ضخ المياه إلى الجزء الغربي من قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر، اعتبارًا من الساعة 9 صباح اليوم السبت، بعد الانتهاء من أعمال استكمال الربط على خط مياه 16 بوصة بلاستيك بقرية بهبشين مركز ناصر.

إعادة ضخ المياه إلى حي الوليدية وقرية منقباد

وكشفت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن إعادة ضخ المياه إلى حي الوليدية وقرية منقباد صباح اليوم، بعد الانتهاء من أعمال تأهيل شبكة المصافي بمحطة رفع صرف صحي الوليدية.