انتشال جثة خمسيني لقي مصرعه غرقا في النيل بالجيزة.. مجهول الهوية

لقي شخص خمسيني مصرعه غرقا في نهر النيل بجوار جامعة القاهرة، وجرى انتشال الجثة من قبل رجال الإنقاذ النهاري، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ باستقبال الجثة

وتلقى المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بلاغاً يفيد باستقبال جثة شخص خمسيني غريقا في نهر النيل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وأخطر اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، واللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة للجيزة، وتحرر محضر بالواقعة.

لم يتم التعرف على هوية المتوفى

وبعمل التحريات الأولية والفحص من قبل الأجهزة الأمنية، تبين أن المتوفى ذكر في العقد الخامس من العمر ويرتدي ملابسه الخارجية والداخلية بالكامل، ولا تظهر عليه أي آثار إصابات ظاهرية، كما عثر رجال المباحث معه على مبلغ مالي 10 جنيهات، ولم يتم العثور على أي متعلقات شخصية أخرى أو أوراق لمعرفة هويته، وتم نقل جثته إلى المشرحة، كما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.