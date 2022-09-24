الإعلان عن وظيفة مدير عام بهيئة المواني البرية والجافة.. اعرف الشروط

أعلنت الهيئة العامة للمواني البرية والجافة، عبر بوابة الوظائف الحكومية عن حاجتها لوظيفة مدير عام الإدارة العامة لميناء أرقين البري.

وأوضحت الهيئة العامة للمواني البرية والجافة، تفاصيل وبيانات الوظيفة المطلوبة لمن يرغب في التقديم وجاءت كالتالي:

بيانات الوظيفة

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

الجهه التابع لها: وزارة النقل

وصف الوظيفة: تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة للميناء البري (أرقين) التابعة للإدارة المركزية لشئون المواني البرية.

المهارات المطلوبة

- اجتياز البرامج التدريبية التي يحددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بنجاح وفقًا لأحكام القانون 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة ذات الصلة بمجال عمل الوظيفة.

- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، والمعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والنظم التي تحكم نظام العمل.

سنوات الخبرة

- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في المستوى الوظيفى الأول (أ).

- أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

المستندات المطلوبة:

- بيان الحالة معتمد موضحا به التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى.

– تقارير أو بيان كفاية الأداء عن السنوات السابقة.

– الخبرة النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم.

– الدورات التدريبية (مدتها ونوعها ومكانها) العلاوات التشجيعية.

– خطابات الشكر والتقديرالجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.

– عدد (6) صور شخصية مقاس 6x4 حديثة.

– بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك.

- خطاب من الإدارة القانونية معتمد بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية.

- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد كمبيوتر+ صورة بطاقة الرقم القومي

- صحيفة الحالة الجنائية.

-شهادة ثبوت عدم تعاطي المخدرات.

- مقترح التطوير بشأن الوظيفة المراد شغلها.

- يقدم الطلب مرفقًا به المستندات سالفة الذكر وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالهيئة في الموعد المحدد على أن تكون المستندات من أصل + 7 نسخ.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان: 2022/09/18

نهاية الإعلان: 2022/10/17

بيانات التواصل: 105 شارع القصر العيني – القاهرة