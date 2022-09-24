«خان العيش والملح».. ضبط عامل سرق محل أقشمة يعمل به في حلوان

«خان العيش والملح».. مقولة تتردد على ألسنة الكثير جسدت واقعة مؤسفة أقدم عليها الشاب العشريني، إذ سرقة محل أقمشة لدائرة قسم شرطة حلوان، بأن أخرج الأقمشة بدون فواتير ورصدته كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان، وتم تحرير محضر بالواقعة وألقت مباحث حلوان القبض عليه.

الكاميرات كشفت الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة حينما، توجه صاحب معرض شهير بمنطقة بحلوان، لقسم شرطة حلوان، لتحرير محضر بالواقعة، بحوزته فيديو من كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان التي رصدت الواقعة يتهم فيه أحد العمال الموجودين بالمعرض، بسرقة الأقمشة ويخرجها من المكان بدون فواتير، وبالانتقال وبالفحص تبين صحة الواقعة وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه.

المتهم يعمل بالمعرض منذ 7 سنوات

وفقًَا لتحريات الأجهزة الأمنية أن المتهم يدعى «محمود ع ع» يقيم بمنطقة عرب غنيم بدائرة القسم، ويعمل بالمعرض منذ 7 سنوات، وإن أصحاب المعرض يعطون له الصلاحيات الكبرى لثقتهم به ولكنه خان هذه الأمانة، واكتشفوا سرقتهم من قبل هذا الشخص عن طريق كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان.

خضع المتهم لجلسة تحقيق وأنكر التهم المنسوبة إليه، وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه أو من عدمه.

الموقف القانوني

وحول الموقف القانوني يقول المحامي يوسف أحمد الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن هذه الواقعة سيتم معاقبة المتهم وفقا لما ورد بالمادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، مضيفا أن الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.