مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب ميراث أرض زراعية في طما بسوهاج

مشاجرات وخلافات الميراث لاتنتهي بصعيد مصر، إذ أقدم مواطن من مركز طما بمحافظة سوهاج على تقديم بلاغ ضد نجل عمه، لقيامة بالشجار معه، ومنعه من دخول أرض زراعية ميراث بينهما لخلافهما على أحقية كل منهما في الأرض، واستطاع الأهالي إنهاء الشجار قبل التطور.

خلاف حول أرض زراعية

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة طما، يفيد ورود بلاغ إلى مركز طما من المدعو «كمال م ع م»، 43 عاما، ويقيم في محافظة القاهرة، وله محل إقامة آخر بمركز طما بمحافظة سوهاج، بتضرره من نجل عمه المدعو «عبد الحميد م ع م»، 21 عاما، عامل زراعي، ويقيم بذات الناحية بمركز طما، حيث تشاجر معه ومنعه من دخول أرض زراعية له جزء منها بالميراث، وادعائه أنه مقيم بالقاهرة، ومن ثم لا حاجة له بالأرض، وبدأ الأمر بمشاداة كلامية بينهما انتهت إلى تشابك بالأيدي، واستطاع الأهالي إنهاءه، ليتقدم المُبلغ ببلاغ يتهم فيه نجل عمه بالإضرار به.

مشادة كلامية تطورت لاشتباك بالأيدي

وبمواجهة المشكو في حقه، قرر بمضمون ما تقدم، وأن مشادة حدثت بينهما، وتطورت لتشابك بالأيدي مع نجل عمه، لرفضة دخوله الأرض الزراعية في محافظة سوهاج، والتي ورثها الاثنان من جدهما، مبررا ذلك بأنه «تعب وشقي فيها، ومينفعش يسيبها على الجاهز». وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما حُرر محضر بعدم تعرض المشكو في حقة ضد الشاكي.