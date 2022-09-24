تربوية تضع روشتة للتغلب على الغياب من المدرسة: توفير بيئة تعليم جاذبة

وضعت الدكتورة إيلارية عاطف، خبيرة تربوية، روشتة التغلب على الغياب من المدرسة خاصة طلاب المرحلة الثانوية، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات النهائية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع المديريات والإدارات التعليمية، ببدء العام الدراسي الجديد 2022-2023 اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، حضوريا في المدارس وسط تطبيق جميع الإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا.

تفعيل الأنشطة التربوية للتغلب على الغياب من المدرسة

ملامح روشتة التغلب على الغياب من المدرسة، كشفت عنها «إيلارية» في حديثها لـ«الوطن»، أولها هو ضرورة تفعيل دور الأنشطة التربوية وتجهيز المدارس بالبنية التحتية اللازمة لإتمام العملية التعليمية على أكمل وجه بالإضافة إلى سد العجز في هيئة التدريس بالمدارس، لأن المعلم الجيد هو القادر على تحويل بيئة التعلم إلى مجتمع جذاب للطلاب وليس طاردًا لهم هذا بالإضافة إلى دور أولياء الأمور الداعم للعملية التعليمية.

شددت الدكتور إيلارية عاطف، على توفير معلمين للمرحلة الثانوية والاهتمام بتفعيل المتابعة للطلاب داخل المدارس والسماح لولي الأمر متابعة أداء ابنه أول بأول وذلك لتقديم الدعم الأكاديمي للطلاب بشكل فعال؛ هذا بالإضافة إلى تفعيل الغياب بشكل عملي وحصر الطلاب الغائبين لتحويلهم إلى نظام الخدمات وإتاحة فرص تعلم نظامي لطلاب آخرين أكثر حرصاً على تواجدهم داخل المؤسسة التعليمية.

«إيلارية»: لابد من وضع حلول جذرية لعودة الطلاب للمدارس

الغياب من المدرسة بالنسبة لطلاب الثانوية العامة هو المشكلة التي لابد من وضع حلول جذرية لعودة الطلاب إلى المدارس فعلياً، بحسب «إيلارية»: «نسأل أنفسنا سؤال لماذا يذهب الطالب إلى السنتر الخاص ويترك المدرسة إذا استطعنا الإجابة على هذا السؤال نستطيع أن نجذب طلابنا مرة أخرى للمدارس».