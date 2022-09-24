«شكري» يدعو إلى حل الميليشيات في ليبيا.. ويؤكد: مستمرون في دعم أشقائنا

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر مستمرة في دعم جهود الأشقاء بليبيا لإنجاز الإطار الدستوري حتى تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت، وتثمن مصر في هذا الصدد دور البرلمان الليبي المنتخب.

وتابع وزير الخارجية، خلال كلمته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة: «كما تشدد مصر على أهمية خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وحل الميليشيات المسلحة في مدى زمني محدد؛ بما يسهم في استعادة ليبيا لاستقرارها المنشود».

شكري يشدد على إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967

وأشار إلى إنّ التوصل إلى حلول نهائية للأزمات في الجوار الإقليمي يظل ركنا أصيلا في بناء منظومة دولية آمنة ومستقرة، وفي مقدمة ذلك تأتي ضرورة التوصل إلى حل تفاوضي عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس مقررات الشرعية الدولية وحل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وزير الخارجية يطالب بوقف أية إجراءات من شأنها تغيير الحقائق على الأرض

وطالب شكري، بوقف أية إجراءات أحادية من شأنها تغيير الحقائق على الأرض وتقويض فرص الحل النهائي، مضيفًا: «وانطلاقا من مسؤولية مصر في مساندة أشقائها، فإنها تواصل جهودها الداعمة للحول السياسية بموجب المرجعيات الدولية في كل من سوريا ولبنان واليمن والسودان بما يحفظ وحدة وسلامة وسيادة هذه الأقطار الشقيقة وينهي التدخلات الخارجية في شؤونها».