حظك اليوم برج الدلو الأحد 25-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الدلو يمتلك ذكاء حادا وحدسا قويا يمكنه من التنبؤ بالأحداث السيئة، إذ يمكنه الشعور بالمصائب قبل أن تقع، ومع ذلك يمتلك قلبا نقيا ويسامح، لكنه لا ينسى الإساءة.

وفي هذا الصدد، كشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فواد في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن» لمتابعي حركة الفلك والكوكب وتأثيرها على مواليد برج الدلو تفاصيل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لجميع الأبراج اليوم، التي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

توضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الدلو، أن حظك اليوم على الصعيد المهني، تنافر القمر ونبتون في منزلي المال، ما يطالبك اليوم أن تتجنب المغامرة والمخاطرة ولتكن حذرا في خطواتك وحساباتك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

أضافت «فؤاد»، أن أصحاب هذا البرج على المستوى العاطفي، اليوم قد يصيبك الفلك بمشاعر قلق ويجب أن تحافظ على هدوئك النفسي، رتب أفكارك وكن كتوما.

مشاهير برج الدلو

من أبرز مشاهير برج الدلو، سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، وماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، ونادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.