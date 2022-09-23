حظك اليوم برج العذراء السبت 24-9-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة علم الأبراج والفلك عبير فؤاد، عن توقعاتها وحظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين العاطفي والمهني، إذ إن اليوم في محيط العمل مناسبا لتدارك الأخطاء ومع الشريك هناك سحرًا وتألقًا وجاذبية، مطالبة من أصحاب هذا البرج أن يستغلوا الأوضاع لصالحهم فاليوم مناسب لكل شيئ.

ويصف خبراء الفلك مولود برج العذراء أنه من الأشخاص التي تتسم بالحسم في كل شيئ، وأن هذا المولود يجيد تحمل المسؤولية لهذا لا يفكر الكثير من أصحاب الأعمال في اسناد مهام العمل لهذا الشخص الذي يتسم كذلك بالمرونة بشكل كبير ويستطيع التعامل مع الآخرين.

قد يبدوا للبعض أن مولود برج العذراء ليس عاطفي وهذا عكس شخصية أصحاب هذا البرج الذين يحملون عاطفة كبيرة بداخلهم ولكنها لا تظهر في صورة كلام بل أفعال، وتنشر «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية للمهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج العذراء، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

بحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد، على المستوى المهني والعملي لمواليد برج العذراء اليوم الوضع الفلكي يجعل اليوم مناسبا لتدارك الأخطاء ولديك إمكانية للتطور مما يساعدك على تحقيق ما تصبو إليه.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: القمر في برجك ويمدك ذلك بكل السحر والتألق والجاذبية.