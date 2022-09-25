انفجار قوي يضرب «ميليتوبول» الأوكرانية

وقع انفجار قوي، في الجزء الشمالي من «ميليتوبول» الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا، وأشار عمدة ميليتوبول إيفان فيدوروف، على «تليجرام»، نقلا عن شهود عيان، إلى تحرك سيارة إطفاء إلى موقع الانفجار، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية

من جانبه، أشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى أن دولتين في الاتحاد الأوروبي وأخرى عضو بحلف شمال الأطلسي «الناتو» طلبت لقاءه على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77 بنيويورك، ثم اختفت عن شاشة الرادار، مشيرا إلى أن إحدى الدول منعت منه.

وأضاف لافروف، أن «الاتحاد الأوروبي» لم يسمح للرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس بعقد اجتماع مع الوفد الروسي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

مستقبل نظام عالمي جديد

وفي وقت سابق، أكد لافروف، أن نموذج أحادي القطب الخادم للغرب أصبح ماضيا، مضيفا في كلمة روسيا أمام أعملا الدورة الـ77 للجمعية العامة لمنظمة «الأمم المتحدة»، أن اليوم يشهد صياغة مستقبل نظام عالمي جديد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

لافروف يدعو منظمة «الأمم المتحدة» إلى استعادة دورها

وأوضح لافروف، أن الغرب يلجأ إلى الاستفزازات الجسيمة بدلا من الحوار الصادق، وأشار وزير الخارجية الروسي، إلى أن «موسكو»، اختارت عالما ديمقراطيا عادلا، خاليا من الابتزاز والترهيب، والنازية والاستعمار الجديدين، مضيفا أن بلاده تدعو مع الحلفاء والشركاء إلى التفكير والتمعن.

وتابع لافروف قائلا، إن خط الغرب يقوض الثقة في قدرة المؤسسات الدولية والقانون الدولي على ضمان العدالة، ودعا الوزير الروسي، منظمة «الأمم المتحدة» إلى استعادة دورها منصة للحوار الصادق.