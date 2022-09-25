القبض على شقيقين بتهمة التعدي على طبيب بـ«الشيخ زايد التخصصي»

تعدى شقيقان على أحد الأطباء بمستشفى زايد التخصصي، وأصيب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدماتٍ في أنحاء متفرقة من الجسد، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة أول الشيخ زايد، بورود بلاغ من إدارة مستشفى الشيخ زايد التخصصي، بحدوث مشاجرة، تعدى فيها شخصان على أحد الأطباء، وأصيب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات في أنحاء متفرقة من الجسد.

مشادة كلامية

وتبين من التحريات أنّ الطبيب يعمل في المستشفى بقسم الجراحة، والمتهمان شقيقان أحدهما حلاق والآخر طباخ، وأن سبب حدوث المشاجرة فيما بينهما لاستيائهما من عدم توقيع الكشف الطبي على المتهم الثاني لإصابته بكدمة في العين، فحدثت بينهما مشادة كلامية، تعدى إثرها الشقيقان على المجني عليه بالضرب، وإحداث إصابته وتلفيات بالمستشفى.

القبض على المتهمين

وتمكنت قوات الأمن في الجيزة من إلقاء القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

وقال القانوني ياسر سيد أحمد، إن المادة 242 مكرر ب، تنص على أنّه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من يعتدى على أي من المنشآت الطبية، أو أي من العاملين فيها.