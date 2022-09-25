«سينما الشعب» في الزقازيق ترفع شعار «الأفلام للجميع».. التذكرة بـ 20 جنيهًا

أمام أسعار تذاكر السينما المرتفعة، التي يصعب على بعض الفئات تحملها وبالتالي حرمان أنفسهم من الترفيه، فعّلت وزارة الثقافة مبادرة "سينما الشعب" التي تتيح للجميع الاستمتاع بمشاهدة الأفلام الحديثة بسعر رمزي لا يشكل عبئًا على ميزانياتهم، ومع تطبيق المبادرة في عدد من دور السينما التابعة للوزارة منذ أغسطس الماضي، لاقت إعجاب الجميع.

يحكي أحمد كارم مسؤول المسرح في قصر ثقافة الزقازيق، أن وزارة الثقافة أتاحت أمام المواطنين في محافظة الشرقية، إمكانية التمتع بعروض سينمائية بأسعار رمزية في سينما الشعب، يصل سعر التذكرة إلى 20 جنيه في الحفلات الصباحية، واستضافت قاعة العرض فيلم سينمائي بطولة دنيا سمير غانم ودلال عبد العزيز، بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك.

سينما الشعب في الزقازيق التذكرة بـ20 جنيهًا

وأضاف "كارم" مسؤول سينما الشعب في قصر ثقافة الزقازيق، في حديث خاص لـ"الوطن" أن وزارة الثقافة فعّلت سينما الشعب في عدد من محافظات الجمهورية في قصور الثقافة؛ وذلك لعرض أفلام سينمائية بأسعار مخفضة للمواطنين لرفع الذوق الفني لديهم، لافتًا إلى أسعار تذاكر الحفلات الصباحية 20 جنيهًا، والمسائية والسهرات 40 جنيهًا.

وأشار "كارم" إلى أن سينما الشعب في قصر ثقافة الزقازيق جاءت ضمن المرحلة الثالثة، لافتا إلى عرض الفيلم السينمائي "تسليم أهالي"، بطولة دنيا سمير غانم ودلال عبد العزيز، كما أنه سيتم التنوع بين العروض السينمائية في الفترة المقبلة، معلقا: "سينما الشعب يعد تحقيق للعدالة الثقافية في المجتمع"، موضحًا أن الحفلات الصباحية 10 صباحًا و1 مساءً، بينما حفلات المساء 3 و 6 و9 مساء.

15 مسرحية في الموسم

وفي سياق متصل، قال "كارم" إن قصر ثقافة الزقازيق ينتتج في الموسم 15 مسرحية، لافتًا إلى وجود موسم خاص بفرق الإقليم التي تنتهي بالمهرجان الختامي للفرق المميزة للأقاليم ويجرى تصعيد المميزين للمهرجان للمسرح.