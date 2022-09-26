مؤسسة السعادة توصل المياه لـ200 منزل بمحافظات الصعيد خلال شهر.. الخير فينا

حالة من البهجة نشرتها مؤسسة السعادة في عدد من محافظات الصعيد، بعدما قامت بتوصيل المياه لعدد من المنازل وصل عددها لـ200 منزل، خلال الشهر الجري.

100 وصلة في بني سويف وأسوان وأسيوط

يقول أشرف شعلاوي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة السعادة لـ«الوطن»، إنه بالتعاون مع جمعيات «أم القرى، واكتفاء، ومعمرون»، تم تركيب 200 وصلة مياه، حيث تم توصيل المياه لحوالي 60 منزلا بمحافظة بني سويف، كما تم توصيل المياه إلى 11 منزلا في محافظة أسيوط، و40 منذلا في أسوان، بالإضافة إلى 80 وصلة بمحافظات مختلفة.

وتابع «شعلاوي»: «الإنسان ممكن يتعامل مع عدم وجود أي شيء من متطلبات الحياة إلا المياه، مايقدرش يستغنى عنها».

تكلفة الوصلة

وأوضح «شعلاوي» أن تكلفة وصلة المياه تبدأ من 4 آلاف جنيه، ويتحدد ذلك حسب المنزل الذي سيتم التعامل عليه والمسافات المختلفة للماسورة الرئيسية، مشيرا إلى أنه يتم عمل بحث للحالات المستحقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوصيل المياه انطلاقاً من محافظة السويس.