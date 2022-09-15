«مصر الخير»: 4 ملايين و600 ألف مستفيد من توصيل المياه في 22 محافظة

قال المهندس مدحت سيد أحمد، رئيس فرع مياه جرجا بمحافظة سوهاج، إن محطة مياه الرقاقنة الارتوازية، أنشأت بئر لصرف 30 لترًا في الثانية بما يعادل 100 متر مكعب في الساعة للمواطنين في عدد من المناطق منها «قرى الرقاقنة، والجواهين، والسراورة»، لتجنب حدوث أى أزمة مثل ضعف أو انقطاع المياه عن المواطنين، في حال حدوث عطل بإحدى الآبار العاملة ويستغرق إصلاحه من 24 إلى 48 ساعة. َ

إنشاء بئر لصرف 30 لترًا في الثانية أى 100 متر مكعب في الساعة

وأضاف أن الهدف من إنشاء البئر هو زيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة لتتحول من 50 لترًا في الثانية إلى 80 لتر في الثانية الواحدة، مؤكداً أن المشروع من تمويل مؤسسة «مصر الخير».

من جانبه قال المهندس محمود سيد أحمد مدير أعمال تنفيذ الآبار الارتوازية بمركز جرجا، إن عمق البئر 80 متر من سطح الأرض، ويتم أخذ عينات من التربة الناتجة عن الحفر لتحديد طبقات التربة، وتصميم البئر لضمان جودة المياه المنتجة من البئر حرصًا على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

سحب عينات بشكل دوري من جميع آبار الشركة

وعقب الانتهاء من الحفر، وإنزال المواسير في البئر يتم تطهير البئر تطهيرًا جيدًا، وأخذ عينات من المياه المنتجة من البئر تمهيدا لتحليلها بمعرفة معامل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج، لاختبارها ومطابقتها للمواصفات، وبعد نجاح العمليات يتم تركيب المضخة، وربطها على الشبكة لضخها للمواطنين، مضيفًا أنه يتم سحب عينات بشكل دوري من جميع آبار الشركة على مستوى المحافظة، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وقال الشيخ محمد علي السيد، شيخ قرية الرقاقنة:« كنا نعاني قبل وصول مؤسسة مصر الخير، ونتمنى المزيد من العمل لتوصيل الخدمات للأهالي، خاصة ترميم المنازل، ونريد وحدة إسعاف ووحدة مطافي، ونشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث نعيش العصر الذهبي بصعيد مصر».

إجمالي المستفيدين من مشروعات المياه المتنوعة

وأعلنت مؤسسة «مصر الخير» وصول إجمالي المستفيدين من مشروعات المياه المتنوعة التي تنفذها المؤسسة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية أكثر من 4 ملايين و600 ألف مستفيد منذ عام 2015 وحتى العام الجاري 2022، والتي تنوعت ما بين إحلال وتجديد شبكات مياه، وإنشاء و رفع كفاءة محطات المياه، وإنشاء ورفع كفاءة محطات التحلية، وإنشاء آبار لتجميع مياه الأمطار، وحفر آبار المياه الارتوازية، ومد شبكات مياه وتوصيل المياه لمنازل المواطنين والقرى ضمن مخططات التطوير».

وقالت الدكتورة عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بـ«مصر الخير»، إن المؤسسة بدأت في تنفيذ مشروعات المياه منذ عام 2015 حتى العام الحالي 2022، حيث وفرت خدمات المياه لأكثر من 4 ملايين و600 ألف مستخدم فى 22 محافظة من خلال محطات تحلية وآبار وشبكات مياه سواء إحلال وتجديد أو مد وتدعيم إنشاء و رفع كفاءة محطات أو آبار نشو.

وأوضحت أنه ضمن مشروعات المياه استطاعت المؤسسة تطوير وتحديث شبكات المياه للمواطنين في 22 محافظة مابين إحلال وتجديد، وإنشاء شبكات ووصلات المياه والتي تتم على أعلى درجة من الكفاءة وتتحمل المؤسسة النفقات بدون أى تكلفة على المستفيد.