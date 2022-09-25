الحكم في استئناف المتهمين بالنصب على عملاء بنك مصر اليوم

تستكمل المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بعد قليل، جلسة محاكمة استئناف المتهمين بالاحتيال والنصب على عملاء بنك مصر، عن طريق سرقة بياناتهم، بعد أن تواصل معهم هاتفيًّا، وطلبوا منهم تحديث بياناتهم لدى البنك، وتمكنوا من الاستيلاء على 2 مليون و700 ألف جنيه.

كانت محكمة جنح الاقتصادية، قضت بالحكم على 6 متهمين منهم فتاة، بالحبس مدة 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وذلك بعد اتهامهم بسرقة أموال من عملاء بنك مصر، بطريق النصب والاحتيال، وصدر الحكم بحق 4 من المتهمين حضوري، وغيابي لـ 2 منهم.

حبس 5 متهمين

وكان أمر في وقت سابق المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بحبس 5 متهمين، لسرقتهم أموال عملاء من بنك مصر بطريقة النصب والاحتيال.

بداية البلاغ

كانت البداية عندما تلقيت النيابة العامة، بلاغًا من ممثل بنك مصر القانوني في شهر 8 الماضي، يفيد بسرقة أموال 14عميل مودعة في البنك عن طريق النصب والاحتيال، وتواصلت الشرطة حينها لمجهولون معهم هاتفيا، وطلبوا منهم تحديث بياناتهم لدى البنك، وبذلك تحصلوا منهم على رموز أمان لخدمة التحويل البنكي، وأكواد تفعيل الإنترنت البنكي، وتحصلوا منها على بياناتهم الشخصية المسجلة بالبنك وأرقام حساباتهم.

سرقة مليونين و700 ألف جنيه

وكشفت التحقيقات أنهم تمكنوا من سرقة مليونين و700 ألف جنيه، من حسابات العملاء بتحويل المبالغ لبطاقات مسبقة الدفع صادرة من بنك آخر، وسحب المبالغ باستخدام تلك البطاقات من ماكينات الصرف الآلي، باشرت النيابة المختصة التحقيقات.