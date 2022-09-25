حبس عاطل خلط الهيروين بعقاقير في مصنع بالإسماعيلية لزيادة المبيعات

أمرت جهات التحقيق، ظهر اليوم الأحد، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه بكمية كبيرة من المواد المخدرة، بينها 15 كيلو هيروين عمل على إعادة تدويرها لزيادة الكميات وبيعها لصغار التجار في مدينة فايد بالإسماعيلية.

وناقشت جهات التحقيق المتهم بتحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والكميات المضبوطة بحوزة المتهم من مخدر الهيروين ومخدر الحشيش وأدوات المصنع كاملة.

التحريات: أعاد تدوير الهيروين لإعادة إنتاجه

وبحسب التحريات الأولية لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فإن المتهم أعد مكبسا خاصا بكبس الهيروين لإعادة تدويره في منطقة الظهير الصحراوي لمدينة فايد، متخذا منها ملاذاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وقالت المصادر الأمنية، إن المتهم عمل على خلط وتدوير مخدر الهيروين بعقاقير أخرى لمضاعفة وزيادة الكميات، ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القبض عليه وبحوزته 15 كيلو جراما من المخدر.

كما نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط مكبس بمشتملاته من معدات تفريغ وتجميع وكبس الهيروين في قوالب مرة أخرى، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

حبس تاجر حشيش سقط في فايد بـ400 طربة

وأمرت جهات التحقيق، صباح اليوم الأحد، بحبس تاجر حشيش ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض عليه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت 400 طربة.

ونجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في استخراج المواد المخدرة من مخازن داخل منزل المتهم، أعدها لتخزين المواد المخدرة قبل بيعها للمدمنين.