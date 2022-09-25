142 ألف طن منتجات زراعية غادرت الموانئ الأوكرانية اليوم

ذكرت وزارة البنية التحتية في أوكرانيا، أنّ 7 سفن أخرى محملة بمنتجات زراعية غادرت الموانئ الأوكرانية اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 218 سفينة، منذ دخول ممر توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا لفتح الموانئ البحرية الأوكرانية، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز».

السفن تتجه إلي إفريقيا وآسيا وأوروبا

وأوضحت الوزارة الأوكرانية في منشور عبر حسابها على فيس بوك، أنّ السفن تحمل 146.2 ألف طن من المنتجات الزراعية وتتجه إلى دول أفريقيا وآسيا وأوروبا، ما رفع إجمالي كمية المنتجات الزراعية التي يتم شحنها عبر الممر إلى 4.85 مليون طن.