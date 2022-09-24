«رويترز»: 131 ألف طن من المنتجات الزراعية تغادر الموانئ الأوكرانية

أعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، اليوم، أن 8 سفن تحمل نحو 131 ألف طن من المنتجات الزراعية، من المقرر مغادرتها موانئ البحر الأسود اليوم، ومنذ الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا لفتح الموانئ البحرية الأوكرانية، خرجت حتى الآن 211 سفينة محملة بـ4.7 مليون طن من المنتجات الزراعية بموجب الاتفاقية، وفقًا ما نقلته وكالة «رويترز».

أوكرانيا كانت تشحن 6 ملايين طن شهرياً قبل الحرب

وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية بعد أن شنت روسيا هجومهًا على البلاد في 24 فبراير الماضي، وأغلقت موانئها على البحر الأسود، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط.

وتعد أوكرانيا، منتج ومصدر عالمي رئيسي للحبوب، حيث كانت تشحن ما يقرب من 6 ملايين طن من الحبوب شهريًا قبل الحرب، وأعيد فتح ثلاثة موانئ على البحر الأسود بموجب اتفاق وقعته موسكو وكييف في 22 يوليو الماضي، وقالت الوزارة إن هذه الموانئ قادرة على تحميل وإرسال ما بين 100 و150 سفينة شحن إلى الخارج شهريًا.