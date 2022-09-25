روشتة طبية لحماية الأطفال من النزلات المعوية.. «قد تؤدي للوفاة»

قدم الدكتور عبداللطيف المُر أستاذ الطب الوقائي بجامعة الزقازيق، روشتة لوقاية الأطفال من النزلات المعوية، موضحًا أنه يجب ألا يتناول الأطفال الأطعمة أو المشروبات الملوثة، بالإضافة إلى تعليمهم غسل الأيدي بعد دخول الحمام.

وأضاف المُر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة» على قناة «dmc»، مع الإعلامية سالي شاهين: «يجب أيضا غسل الفواكه والخضراوات والأواني جيدا، وعدم استعمال الأدوات الشخصية للمصابين».

وتابع أستاذ الطب الوقائي بجامعة الزقازيق، أن المرض معدٍ، وينتشر في دول كثيرة حول العالم: «يجب أن ننتبه إلى الأطفال جيدا، وإذا تقيأ الطفل كثيرًا أو تعرض للإسهال كثيرًا يجب أن نذهب إلى الطبيب، ولكن الكبار يمكنهم الانتظار 3 أيام حتى يشفوا تماما».

إصابة الأطفال بالجفاف

وأكد أستاذ الطب الوقائي بجامعة الزقازيق، أن النزلات المعوية قد تؤدي إلى إصابة الأطفال بالجفاف، فضلا عن مضاعفات قد تؤدي إلى الوفاة: «في الماضي كان هناك محلول لمعالجة الطفل، وكان من أهم الإعلانات ونتائجه عظيمة».

الفئات الأكثر عرضة للإصابة

وعن الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بالمرض، قال: «الطفل وكبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة مثل السكر ومصابي أمراض القلب».

وأشار إلى أن النزلة المعوية تحدث بشكل أكبر في فصل الصيف: «البكتيريا والفيروسات بتحب جو الصيف أكثر من الشتاء، والناس بتاكل بره وتاخد آيس كريم ومش بتاخد بالها من نظافة الأكل، وخاصة أن الذباب والحشرات منتشرة، ولكن المرض يحدث في جميع أوقات السنة».