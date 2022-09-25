مصرع 4 أشخاص بينهم رضيعة وإصابة 3 آخرين في انفجار جسم غريب بالسويس

شهدت محافظة السويس، حادثا مروعا، أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين؛ نتيجة انفجار جسم غريب بالقطاع الريفي بحي الجناين، ونقل رجال الإسعاف المصابين لمستشفى السويس العام لتلقي العلاج، وجرى نقل جثمان المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة.

بلاغ بالواقعة

وكان مرفق الإسعاف بمحافظة السويس قد تلقى بلاغا من الأهالي بسماع دوي انفجار بمنطقة قرية أبو عثمان بحي الجناين، ووجه الدكتور محمد طنطاوي سيارات الإسعاف للتحرك من نقاط التمركز إلى موقع الحادث.

فيما قال شهود عيان بالمنطقة، إن شبابا يجمعون الخردة والبلاستيك، عثروا على جسم معدني، وذهبوا به إلى منزلهم بشارع سكة الجامع وعند كسره بالطرق عليه، انفجر الجسم مع دوي شديد شعر به المقيمون بالمنازل المجاورة.

مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 فتيات

وقال مصدر طبي بالمستشفى العام، لـ«الوطن» إن قسم الطوارئ استقبل طفلتين من الحادث، إحداهما جرى نقلها للإنعاش القلبي الرئوي، والأخرى خرجت أحشاؤها نتيجة الانفجار وجرى نقلها لغرفة العمليات، بينما توفي 2 في العقد الثاني والثالث من العمر.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى السويس العام لـ«الوطن»، بأن قسم الطوارئ استقبل 3 مصابين هم محمود أحمد عبد الرحمن 18 عاما مقيم بقرية أبو عثمان بالجناين ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وفي غيبوبة تامة، ومحمود صلاح عبد الرحمن 18 سنة، بدون عمل مقيم بقرية أبو عثمان بحي الجناين ومصاب بغيبوبة تامة، ومصطفى محمد عبود 22 عاما، طالب مقيم أيضاً بمنطقة أبو عثمان بالجناين مصاب بغيبوبة تامة.

وأوضح المصدر، وصل ضمن المصابين طفلة تدعى فرحة كريم أحمد كانت «رضيعة» في حالة خطرة وجرى نقلها لغرفة العمليات وتوفيت.

وتابع المصدر أن المستشفى، وصل عبد الرحمن محمد أحمد مصاب في حالة خطرة وأجرى الأطباء إنعاشا قلبيا رئويا للمصاب إلا أنه فارق الحياة داخل المستشفى، ليرتفع بذلك عدد الضحايا إلى 4 أشخاص إذ أن رجال الإسعاف نقلوا كلا من فاروق محمد عوض 45 عاما، وابنه «بدر» 12 عاما متوفيين من موقع الحادث.