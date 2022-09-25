إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي بالفيوم

أصيب 14 شخصاً، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم، بسبب السرعة الزائدة، مساء اليوم الأحد، بعد اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث.

بلاغ بانقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، أمام صوامع قصر الباسل، بنطاق المركز ووجود مصابين.

إصابة 14 شخصاً

وانتقل على الفور ضباط مركز شرطة إطسا تحت إشراف العقيد محمد بكري صوفي مفتش المباحث، والمقدم أحمد عبد الحكيم رئيس مباحث المركز، إلى مكان الحادث على طريق أسيوط الغربي، وتبينّ إصابة 14 شخصاً في الحادث، الذي وقع بسبب السرعة الزائدة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، تحت إشراف الدكتور هاني همام مدير المرفق، بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم بقسم الطوارئ للخضوع للكشف والفحص الطبي، وعمل الأشعة اللازمة، تمهيداً لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

تحرير محضر بالحادث

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما تم تحرير المحضر اللازم بالحادث، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.