مؤسس مبادرة «يلا نلف مصر»: «عندنا أماكن الأجانب نفسهم يزوروها»

قال محمود الجندي مؤسس مبادرة «يلا نلف مصر»، إنه قبطان بحري تخرج في الأكاديمية البحرية عام 2011، وعمل بعد التخرج بمجال العقارات مثل أفراد عائلته، إلا أن السفر ظل هوايته التي لم يتخل عنها، لافتًا إلى أنه اكتشف حبه وشغه بالسفر عام 2004، وبدأ رحلاته بزيارة مدينة شرم الشيخ وتعرف على كافة الأماكن بها ثم بدأ في زيارة العديد من المدن داخل مصر وخارجها بهدف العمل والسياحة.

شغف الشباب بزيارة مدن خارج مصر

وأضاف «الجندي» في حوار مع الإعلامية هبة ماهر ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن فكرة المبادرة جاءت عندما لاحظ شغف الشباب بالسفر لزيارة الأماكن والمدن خارج مصر ودفع تكاليف باهظة لذلك، إضافة للإجراءات المتعلقة بالتأشيرة وغيرها، على الرغم من وجود أماكن مماثلة او أكثر جمالًا داخل مصر لم يزوروها، متابعًا: «عندنا أماكن الأجانب نفسهم يتمنوا يزوروها».

وكشف مؤسس مبادرة «يلا نلف مصر»، أن أول رحلة كانت «يلا نلف سيناء»، واستغرق التجهيز لها عامين لدراسة كافة الأماكن التي يمكن زيارتها بسيناء وشرحها للشباب، وبدأت الرحلة بزيارة طابا يليها نويبع ودهب وشرم الشيخ، منوهًا إلى أن الرحلة استغرقت 48 ساعة فقط.

سيوة ثاني مقاصد مبادرة «يلا نلف مصر»

وتابع «الجندي»، أن الرحلة التالية كانت لـ سيوة، لافتًا إلى أن الشباب لم يكن لديه معرفة عنها وعن طرق الوصول إليها وهو ما استلزم تعريف الشباب بها والتعرف على أهم معالمها، منوهًا عن أنه جرى توفير الرحلة بسعر التكلفة.