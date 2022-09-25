أستاذ مناهج عن النظام الجديد لأسئلة الثانوية العامة: يزيد من الابتكار

أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، بشكل رسمي، تعديل نظام امتحانات الثانوية العامة 2023، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعن نظام الامتحان الجديد للثانوية العامة 2023، تتضمن الورقة الامتحانية أسئلة اختيار من متعدد، وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay، بنسبة لا تتعدى 15%، وفق طبيعة كل مادة دراسية، مع تدريب 5 آلاف مُعلم على النظام الجديد والممارسات التدريسية، وكيفية إعداد امتحانات تجربية للطلاب طوال العام الدراسي، اختبارية على هذا المستوى.

زيادة نسبة الأسئلة المقالية لمنع الغش وقياس نواتج العلم

وحول القرار، قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس لـ«الوطن»، إن زيادة نسبة الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023، هدفها قياس نواتج التُعلم لدى كل طالب، فالإجابة ستكون مختلفة بين الطالب والآخر، وأيضا سيتم هنا حسر مسألة الغش الجماعي.

وأضاف شحاتة، أن «هنا الغش الجماعي هيبقى واضح، لأن كل طالب هيجاوب السؤال المقالي، بما يجود في إطار فهمه، فأي تماثل فهو هنا غش على الفور، وهنا تطبيق للعدالة بين الطلاب»، كاشفًا عن رأيه الشخصي، أن السؤال المقالي يجعل لدى الطالب قدرة على الابتكار والابتداع، في متن الإجابة، ليقول «الطالب هنا بيعرف يعبر كويس عن مادة تعاطيه مع المادة العلمية، بعيدًا عن التلقين والحفظ».

استمرار أسئلة الاختيار من مُتعدد كونها تضمن الموضوعية في الدرجات

وعن سبب اقتصار نسبة الأسئلة المقالية على 15% فقط، أشار أستاذ المناهج، إلى أن نظام أسئلة الاختيار من متعدد، أثبت نجاحه في ثانوية العام الماضي، لأنه نظام أسئلة يحقق الموضوعية للطلاب، في الحصول على الدرجات.