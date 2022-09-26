مصرع عامل زراعي دهسته ماكينة جمع أرز في دمياط.. لا شبهة جنائية

لقي عامل زراعي، مقيم بإحدى قرى مركز فارسكور بمحافظة دمياط، مصرعه، بعد أن دهسته ماكينة حصد أرز، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى فارسكور.

وتلقى اللواء حسام الباز مدير أمن دمياط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة فارسكور، يفيد مصرع عامل زراعي، فى العقد الثالث من العمر أثناء عملية حصاد الأرز.

تفاصيل الواقعة

وتبين من التحريات الأمنية التي قام بها ضباط البحث الجنائي بمركز شرطة فارسكور، أنه أثناء قيام محمد سماحة، عامل زراعي، ومقيم بقرية شرباص التابعة لمركز فارسكور بحصاد الأرز، دهسته ماكينة تعمل في حصاد الأرز، ما أدى لإصابته بكسر في الحوض وعظم الفخذين، وأدى لوفاته في الحال، وتم نقله لمستشفى فارسكور المركزي، وأقرّ أهليته بما حدث ولا توجد شبهة جنائية.

انتداب الطب الشرعي

وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق، وقررت انتداب الطبيب الشرعي لفحص الجثة وتحديد سبب الوفاة، وتكثيف تحريات المباحث حول الواقعة.

وتشهد قرى ومراكز محافظة دمياط موسم حصاد الأرز داخل الأراضي الزراعية، ويعمل بها عشرات العمالة الموسمية.