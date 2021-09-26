شروط وخطوات ترخيص عربة مأكولات متنقلة في القاهرة

يسعى العديد من الشباب لإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة، لا تحتاج إلى رأس مال كبير، ومنها مشروعات عربات الطعام المتنقلة، التي تقدم أصنافًا مختلفة من المأكولات والمشروبات السريعة، لذا يبحث الكثير من الشباب عن شروط وخطوات ترخيص عربة مأكولات.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» شروط وخطوات ترخيص عربة مأكولات بمحافظة القاهرة، وفقًا القرار الصادر عن محافظ القاهرة، وعلى النحو الوارد بأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018، بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، وقرار وزير التنمية المحلية رقم 111 لسنة 2018، ولائحته المنظمة لشروط ومواصفات وتصاريح هذه الوحدات على النحو التالي:

ترخيص عربة مأكولات

وتمثلت الشروط المطلوبة في الآتي:

- أن يكون مقدم الطلب من سكان محافظة القاهرة.

- يتم التقدم للحي المختص التابع له إداريًا، ويكون طالب الترخيص شخص اعتباري أو طبيعي مصري.

- أن يبلغ سن المتقدم 18 عامًا وأن يكون مصري الجنسية.

- ألا يكون مقدم طلب الرخصة حكم عليه بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- يمكن للجمعيات والمؤسسات الأهلية التقدم للحصول على الترخيص.

الأوراق المطلوبة للتقديم

يقدّم الراغب في الحصول على عربة مأكولات، طلبا موضحا به اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته، ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها والحيز الجغرافي المطلوب الترخيص به، ويتم إحضار المستندات الآتية:

1- طلب ترخيص موضح به اسم الطالب وجنسيته ومحل إقامته، ونوع الوحدة والمساحة والحيز الجغرافي المطلوب الترخيص به.

2- صورة بطاقة الرقم القومي.

3- صحيفة الحالة الجنائية.

4- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو تأجيلها.

5- ترخيص سارٍ لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة لتسير على الطرق.

6- شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تفيد بمعاينة المركبة أو العربة، أيًا كان شكلها، واستيفاؤها للاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء.