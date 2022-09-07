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سحب 21 شقة بمنطقة الأولى بالرعاية في حملة رقابية بــ«حدائق أكتوبر»

كتب:

أيمن حمزة
10:21 ص | الأربعاء 07 سبتمبر 2022
جانب من الحملات

جانب من الحملات

شنّ جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، برئاسة المهندس محمد مصطفى، حملة مكبرة لإزالة المخالفات في عدد من مناطق المدينة الأولى بالرعاية، بقيادة المهندس محمد عبدالله، نائب رئيس الجهاز للتنمية، أسفرت عن سحب 21 شقة بمنطقة الأولى بالرعاية، وتنفيذ 22 قرار إزالة، و12 قرار غلق وتشميع بمنطقة أبناء الجيزة.

حملة رقابية موسعة

جاءت الحملة بالتعاون مع قيادات شرطة ومباحث التعمير، بقيادة اللواء طارق راشد مدير الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية، واللواء أشرف رمضان مدير مباحث التعمير، واللواء حاتم تركي نائب المدير، واللواء أسامة بداري مدير قطاع المنطقة المركزية، والمقدم محمد عصمت رئيس قسم شرطة التعمير، وضباط وأمناء شرطة التعمير، بالتعاون مع الإدارات المعنية في الجهاز، وبحضور مؤمن أبو طالب، عن الإدارة القانونية، والمهندس أمجد أنيس المشرف العام على إدارة التنمية، والمهندس محمد الجنزوري مدير إدارة الإشغالات.

ونجحت الحملة في رفع عدادات الكهرباء الخاصة بالوحدات، والتحفظ ومصادرة العدد والمهمات والمستلزمات الخاصة بالمخالفة.

وأكد رئيس جهاز تنمية المدينة، أنّ الحملات مستمرة خاصة الليلية والمبكرة، للقضاء على المخالفات والعشوائيات قبل تفاقمها، للحد من انتشار المظاهر السلبية، وحتى تظل المدينة بكامل رونقها ومظهرها الحضاري.

التعاون بين أجهزة المدن والمواطنين

وشدد مصطفى، على أهمية تعاون المواطنين مع جهاز تنمية المدينة، عبر الصفحة الرسمية لمدينة حدائق أكتوبر، وعبر الخط الساخن، لمحاصرة المخالفين أولا بأول، مشيرا إلى أنّ التعاون بين المواطنين والجهاز، يعود بالنفع على سكان المدينة ويدعم منظومة النظافة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.