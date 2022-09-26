إصابة 5 في تصادم سيارتي ميكروباص وملاكي بسبب السرعة بالمنيا

أصيب 5 أشخاص، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الدائري خلف جامعة المنيا، بسبب السرعة الزائدة، ونُقل المصابون للمستشفى العام لتلقي العلاج، وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق.

تصادم سيارة ميكروباص وملاكي بالطريق الدائري

وتلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخري ملاكي بالطريق الدائري بمدينة المنيا خلف الجامعة.

وتبين أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة بيد السائق، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور واشتباه ارتجاج وتم نقلهم للمستشفى العام لتلقي العلاج.

التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة

وحُرر عن الحادث المحضر اللازم، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثاره وتسيير الحركة بالطريق، وتم التحفظ علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وشهدت المنيا، السبت الماضي، حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي، وأسفر ذلك عن مصرع 6 أشخاص، وإصابة 18 آخرين تم نقلهم لمستشفي أسيوط لعام لتلقي العلاج.