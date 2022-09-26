«جنيهان أم 2 جنيه؟».. «المالية» تطلب من المجمع اللغوي تشكيل العملة الجديدة

أرسلت وزارة المالية، طلبًا إلى مجْمَع اللغة العربية في القاهرة، بشأن إصدار وسك عملة فئة «جنيهين»، تمهيدًا لطرحها للتداول بعد إتمام الإجراءات المطلوبة لإصدار العملة.

وحصلت «الوطن» على صورة من خاطب وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إذ أرسلت الأخيرة إلى المجْمَع لتعرف الشكل اللغوي الصحيح لكتابة كلمة «2 جنيه»، وهل ستصبح: «2 جنيه – اثنان جنيه – جُنيْهَان».

«المالية» تستفتي المجمع اللغوي

وطلب حسام خضر رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، من الدكتور محمد صلاح الدين فضل، رئيس مجمع اللغة العربية، التوجيه بوضع علامات التشكيل اللغوي السليم للكلمة التي سيتم اختيارها؛ لوضعها على أحد وجهي العملة فئة 2 جنيه.

يذكر أن البنك المركزي المصري، استفتى المجمع في بيان الكتابة اللغوية الصحيحة لفئتي 100 جنيه، و200 جنيه، وجاءت فتوى المجمع وقتها بأن الكتابة الصحيحة هي: مِئَةُ جُنَيْهٍ، ومِئَتا جُنَيْهٍ، بحذف ألف «مائة»، وفقًا لقرار المجمع في ذلك الذي أقرَّ جواز حذف ألف «مائة»، مراعيًا في هذا نوعًا من التيسير الإملائي، وهو ما أخذ به البنك المركزي المصري بالفعل.

تشكيل لجنة من الأعضاء للنظر في طلب وزارة المالية

ويعتزم «المجمع» تشكيل لجنة من الأعضاء للنظر في طلب وزارة المالية، والرد عليه، خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب مصدر مسؤول لـ«الوطن».

كان مجلس الوزراء، أعلن قبل أيام طرح عملة معدنية جديدة فئة جنيهين، بالتعاون بين الحكومتين المصرية والبريطانية، بعد إنشاء دارٍ لسك العملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إطار مساعي تحويل القاهرة إلى مركزٍ إقليمي لإنتاج وسك العملات للدول العربية والأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، بالاعتماد على دخلات صنع محلية.

يذكر أنّ العملات المعدنية المطروحة للتداول الرسمي في مصر تشمل 25 قرشًا، 50 قرشًا، جنيهًا واحدًا، إضافة إلى العملات التذكارية التي تصدر عن مصلحة سك العملة بوزارة المالية في المناسبات والاحتفالات الدينية والقومية.

كان البنك المركزي المصري، طرح عملةً جديدةً فئة 10 جنيهات بلاستيكية من مادة البوليمر، قبل أسابيع؛ لتصبح بذلك أول عملة بلاستيكية في تاريخ النقد بمصر.