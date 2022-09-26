«الشباب والرياضة»: تطوير البنية التحتية يدعم استضافة مصر لأولمبياد 2036

أعرب الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، عن شكره وامتنانه للرئيس السيسي لاهتمامه بالرياضة باعتبارها أمن قومي، وأحد أهم مقومات الدولة، لافتًا إلى أنه بفضل توجيهات الرئيس السيسي حدث تطويرًا شاملًا في البنية التحتية الإنشائية الرياضية والشبابية التي سيكون لها دورًا مهمًا في إستضافة مصر لأولمبياد 2036.

زيارات متعددة لرئيس اللجنة الأولمبية لمصر

وأضاف «فوزي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا ماسبيرو» على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، زار مصر على مدار يومين أمس وأمس الأول، مشيرًا إلى أنه زار عدد من المنشآت الرياضية، إضافة لزيارته الأهرامات ومتحف الحضارات ومتحف اللجنة الأولمبية المصرية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن «توماس» التقى الرئيس السيسي، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور مصطفى براف رئيس اللجان الوطنية الأفريقية، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وعضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

إشادة السيسي بدور الرياضة في دعم التعاون بين الدول

ولفت «فوزي» إلى أن الرئيس السيسي أكد خلال الاجتماع، قدرة مصر على استضافة أولمبياد 2036، مشيدًا بدور الرياضة في تعزيز التعاون بين كل دول العالم، مشيرًا إلى ترحيب الرئيس السيسي بزيارة اللجنة الأولمبية لمصر، وتأكيد الرئيس على جهود مصر في تطوير وتحديث البنية التحتية الرياضية بكافة مرافقها على مستوى الجمهورية، وتشييد مدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إضافة لرفع كفاءة المطارات الدولية وشبكة النقل والمواصلات وتطوير الطرق والمحاور الكبرى ومحيطها من المدن المجاورة.