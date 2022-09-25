محافظ الدقهلية: 31 ألف فصل يستقبلون الطلاب في العام الدراسي الجديد

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن الدقهلية من المحافظات الكبيرة، ويوجد بها نحو 17 إدارة تعليمية و3500 مدرسة و1.5 مليون طالب، و78 ألف معلم و31 ألف فصل، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بتقليل الكثافة.

وأضاف مختار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «على مدار السنوات السبعة الماضية افتتحت المحافظة عددا كبيرًا من المدارس، وكل سنة بنفتتح نحو 26 مدرسة بدلا من 4 أو 5 مدارس، وكل هذه الأعداد ليست متضمنة في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة».

وتابع محافظ الدقهلية: «كان لدينا بعض التحديات؛ أهمها توصيل المرافق للمدارس، إذ أن هيئة الأبنية التعليمية بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتربية والتعليم تبني المدارس، ولكن توصيل مرافقها يكون من خلال المحافظات، وقمنا بعمل تنسيق جيد جدا بين المحافظة ووزارة التخطيط».

توفير الاعتمادات المالية

واستطرد: «وفرنا الاعتمادات المالية بحيث أن كل المدارس التي بُنيت هذا العام وفي العام الماضي يتم توصيل المرافق الخاصة بها سواء صرف صحي أو مياه أو كهرباء حتى تكون جاهزة لاستقبال الطلاب وتقل كثافات الوصول».

كثافة الطلاب في الفصل

وأشار إلى أن متوسط كثافة الطلاب في فصول المحافظة 45 طالبا في الفصل الواحد وهو معدل متوسط، والسر في ذلك عدد الفصول وعدد المدارس الكبير في السنوات الماضية، كما تمّ صيانة دورات المياه والفصول والمصابيح والمراوح وكل ما له علاقة بالمدارس، كما تم الاهتمام بتدريب المدرسين والهيئة المعاونة في التربية والتعليم.