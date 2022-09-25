خطة جديدة في المترو لمواجهة كورونا تزامنا مع بداية العام الدراسي

كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن تنفيذ خطة جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد 2023، حفاظا على جميع الركاب المسافرين، مؤكدا أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية، لمتابعة سير حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل.

تعقيم القطارات وتطهير المحطات ضد كورونا

وقال عبدالهادي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن خطة المترو لمواجهة تفشي فيروس كورونا، تأتي تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد 2023، تتمثل في تعقيم القطارات بعد انتهاء ساعات التشغيل ويكون التعقيم بشكل دوري، وتطهير المحطات وتنظيفها كل ساعة، وتعقيم مكاتب الإداريين وصرافين التذاكر صباحا ومساء، إضافة إلى التشديد على كل العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار كورونا، علاوة على فرض غرامة قدرها 50 جنيها على أي راكب لا يلتزم بارتداء الكمامات داخل المحطات وعربات القطارات.

24 وحدة إسعافية بالمحطات تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد

وأكد متحدث مترو الأنفاق، أنه تم تجهيز 24 وحدة إسعافية متنقلة بالمحطات بالخطوط الثلاثة، تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد 2023، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا، إضافة إلى تقديم الدعم الكامل لأى راكب يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الشركة أنهت جميع الاستعدادات النهائية لبداية الدراسة في المدارس والجامعات، من خلال تجهيز وصيانة القطارات، وتوفير الفكة في شبابيك التذاكر، وتجهيز 8 قطارات إضافية للدفع بهما وقت الذروة الصباحية والمسائية، بالخطين الأول والثاني.

استخراج اشتراكات المترو لطلاب المدارس والجامعات

وأضاف ، أن الشركة تواصل العمل لليوم الثاني على التوالى، لاستخراج اشتراك المترو للطلاب 2022 في المدارس والجامعات، مؤكدا أن أسعار الاشتراكات رمزية وتصل التخفيضات عليها لـ98%، منوها إلى أن أسعار تذاكر اشتراكات الطلبة تبدأ بـ33 جنيها وتصل إلى 41 جنيها.