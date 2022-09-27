«التعليم» تعلن الأوراق المطلوبة للتقديم للعمل بنظام الحصة لسد العجز

وجهت المديريات بتفعيل العمل بنظام الحصة غير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية لسد العجز بالمدارس بأعضاء هيئة التدريس استعداداً للعام الدراسي الجديد 2022/2023 في المرحلة الابتدائية والإعدادية.

وقالت المديريات التعليمية، يتم الاستعانة من غير العاملين بالتربية والتعليم لسد العجز بالمدارس الابتدائية والإعدادية، من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة، وبما لا يتجاوز 20 جنية للحصة بعد حصر العجز الفعلي في التخصصات المختلفة (المواد الأساسية) بالإدارات.

الأوراق المطلوبة للعمل بنظام الحصة

وحددت المديريات التعليمية الأوراق المطلوبة للعمل بنظام الحصة لغير العاملين بوزارة التربية والتعليم لسد العجز بالمدارس الابتدائية والاعدادية وهي كالتالي:-

- طلب باسم مدير عام الإدارة التعليمية والذي يقوم بإحالته إلي موجه أول مادة التخصص.

- أصل شهادة المؤهل الدراسي للاطلاع وعدد 4 صور منه .

- تقديم ما يفيد بأن لديه خبرة سابقة في أعمال التدريس.

- عدد صور البطاقة الرقم القومي ساريه.

- شهادة الخدمة العسكرية للذكور وشهادة الخدمة العامة للإناث.

- عدد صور من شهادة الميلاد.

-عدد دوسيه بلاستيك موضح به جميع المستندات.

- أقرار بعدم المطالبة مستقبلاً بالتعيين أو التعاقد علي الموازنة العامة الدولة.

تفعيل نظام الحصص مدفوعة الأجر عشرون جنيهاً للحصة

وفي سياق أخر، وجهت المديريات التعليمية، خطاباً هام للإدارات التعليمية، بتفعيل نظام الحصص مدفوعة الأجر لسد العجز بالمدارس ، ولإعداد الجداول المدرسية بالمدارس، استعداداً للعام الدراسي الجديد 2022/2023، المقرر أن ينطلق يوم السبت المقبل وفقاً للخريطة الزمنية للدراسة المعتمدة من وزير التربية والتعليم.

وقالت المديريات التعليمية، في خطابها المرسل، يتم تفعيل نظام الحصص مدفوعة الأجر عشرون جنيهاً للحصة بشرط أن يقوم المعلم بتدريس نصابه القانوني ثم احتساب الحصص الزائدة بالأجر، مشددة علي تحري الدقة في إسناد تفعيل الحصة بالأجر لعدم الوقوع في المخالفات المالية.