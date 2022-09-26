كود دفع مصاريف المدارس من خلال فوري.. «التعليم» تحدد طريقتين للسداد

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن كود دفع مصاريف المدارس من فوري 2022، حيث يستطيع أولياء الأمور في أنحاء الجمهورية دفع مصاريف المدارس لجميع الطلاب، من مرحلة الصف الأول الابتدائي وحتى المرحلة الجامعية، وهي خطوة اتخذتها وزارة التربية والتعليم مؤخرا، في إطار خطتها للتحول الرقمي.

كود دفع مصاريف المدارس فوري 2022

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك كود لدفع كامل المصاريف على دفعة واحدة، في حين يوجد كود آخر لدفع المصاريف بنظام الأقساط، طوال العام الدراسي.

- كود دفع المصاريف من فوري بشكل كامل على رقم 666.

- كود دفع المصاريف من فوري بنظام الأقساط على رقم 66609.

ويشمل كود دفع المصاريف من فوري، جميع البيانات الخاصة بالطالب، والتي تتمثل في الاسم رباعي له، والمرحلة التعليمية، واسم المدرسة وعنوان سكنه، مع ضرورة قيام الطالب أو ولي الأمر بالاحتفاظ بكود دفع مصاريف المدارس.

وفي سياق متصل، أتاحت وزارة التربية والتعليم، إمكانية حصول جميع أولياء الأمور على بيانات أولادهم، من خلال الخدمة الجديدة، «خدمة بيانات التلميذ»، والذي يمكن الوصول إليها من خلال هذا الرابط الإليكتروني، وهو خاص بالموقع الرسمي لمركز معلومات الوزارة، الذي يضم خدمة بيانات المدرسة ككل، وأيضا خدمة بيانات المعلم والموظف.

كما يوضح هذا الرابط كل ما يتعلق بالطالب، مثل الحضور والغياب خلال العام الدراسي 2022-2023، وأيضا درجات الطالب الشهرية ونصف العام ونهاية العام، كما يستطيع أيضا متابعة المستوى الدراسي للطالب طوال العام الدراسي وتقييمات المعلمين.

بشرط أن يكون ولي الأمر قام بالتسجيل على موقع الحساب المدرسي الموحد للخدمات الإلكترونية التابعة للوزارة.