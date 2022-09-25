محافظ الشرقية: غلق المقاهي غير المرخصة في محيط المدارس استعدادا للعام الدراسي

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن الاستعدادات للعام الدراسي، يأتي وفق إجراءات متعارف عليها كل عام، خاصة فيما يخص محيط المدارس، من رفع مخلفات ومنع إشغالات، إذ جرى التشديد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، عدم وجود مقاهي غير مرخصة موجودة في محيط المدارس، وفي حال وجودها يصدر قرار غلق لها فورا.

وأضاف غراب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «سنمنع أيضا أي أكشاك على الأسوار أو التجمعات، كما أننا لا نصدر أي ترخيص للمقاهي القريبة من المدارس، لكن هناك بعض المقاهي الحاصلة على ترخيص، ونشدد على ملاكها بأن الطلاب ممنوعون من الجلوس على المقاهي، وفي حال تواجد الطلاب مرة أخرى، فإننا نغلقها».

الحفاظ على أمن الطلاب والعملية التعليمية

تابع محافظ الشرقية: «نحافظ على أمن أبنائنا وأمن العملية التعليمية، بحيث لا يكون هناك أي نوع من أنواع الضجيج، أو ما يؤثر على تحصيل الطلاب في المدارس، كما ننسق مع الكهرباء والمياه، حيث أعدنا جميع المرافق في المدارس، ولدينا تقرير نهائي يوم الأربعاء للتعامل مع أي طارئ حتى نكون جاهزين في أول يوم من العام الدراسي الجديد إنشائيا وعلى مستوى الخدمات المقدمة داخل المدرسة».

مراجعة مع هيئة الأبنية التعليمية

وأردف: «راجعنا مع هيئة الأبنية التعليمية إذا كان هناك مراوح او شبابيك بها مشكلات، وتم الإصلاح، ولا توجد مشكلات أو عجز أو نقص في الكراسي أو المناضد، وكل الأمور تسير بصورة طيبة، ولدينا 4700 مدرسة».