مدربة إسعافات بالهلال الأحمر تكشف طرق التعامل مع الكدمات والكسور

قالت الدكتورة أية علاء، مدربة إسعافات أولية في الهلال الأحمر المصري، إنه يجب على الأم أو المدرسة، ملاحظة الصدمات التى يتعرض لها الأطفال في المدارس بشكل يومي، وعلاجها بمكعبات من الثلج ولكن بشروط فيكون في صورة كمدات غير مباشرة ولمدة 20 دقيقة على أقصى تقدير.

حالة تعرض الطفل إلى صدمة قوية

وأوضحت «علاء» خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلاميتين رضوى حسن ونهى عبدالعزيز والمذاع على فضائية «DMC» أنه يجب طلب الإسعاف أو الدعم الطبي في حالة تعرض الطفل إلى صدمة قوية، مثل أن يصاب بالقئ بعد قيامه من الصدمة فهذا دليل واضح على وجود إصابة داخلية تتطلب تدخل الإسعاف الفوري لتقديم المساعدة الطبية، مشيرة إلى أنه يجب أن تكون هناك عيادة أو نقطة إسعاف في كل مدرسة لإنقاذ أي طفل يتعرض لإصابات.

كمدات الثلج غير المباشرة

وأشارت الدكتورة أية علاء، إلى أن المسعف الأولي يطلب الإسعاف في حال وجود إصابة قوية خاصة في الرأس أو الظهر، وفي حالة الكدمات البسيطة نستخدم كمدات الثلج غير المباشرة، موضحة أنه في حال تعرض الطفل لكسر لابد من إجراء الأشعة المقطعية في المستشفى مع ضرورة أن يبقي المصاب بشكل مريح للمصاب مع عدم تعريض المصاب للحركة التى تسبب له آلام منعا لحدوث مضاعفات.

نقل مريض تعرض لكسور

وأكدت مدربة الإسعافات الأولية في الهلال الأحمر المصري، أن نقل المريض الذي تعرض لكسر في العظام يجب أن يكون بمنتهى الحرص مع وضع جبيرة حول مكان الكسر وتتنوع أشكالها مثل حامل الذراع أو استخدام لوح خشبي مناسب لتثبيت مكان الكسر لحين الوصول للمستشفى.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة ، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها ، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.