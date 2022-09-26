إصابة شخص في حريق بمنزل ببني سويف.. والدفع بسيارتي إطفاء

اندلع حريق، منذ قليل، في منزل مكون من طابقين بقرية بني عفان التابعة لمركز بني سويف، ودفعت قوات الحماية المدنية برجال الإطفاء لإخماد النيران، ومنع امتدادها للمنازل المجاورة بالقرية، وأسفر الحريق عن إصابة شخص وجاري نقله لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة بمستشفى بني سويف التخصصي.

نشوب حريق في منزل من طابقين بقرية بني عفان

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق في منزل مكون من طابقين بقرية بني عفان، ووجه بسرعة توجيه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ والسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وانتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

لدفع بسيارتي إطفاء

وانتقلت قوات الحماية المدنية على رأس سيارتين إطفاء إلى موقع البلاغ وجاري السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي ومنع امتداده لمنازل مجاورة، بالإضافة إلى إجراء عمليات التبريد عقب إخماد النيران.

وتبين أن الحريق أسفر عن إصابة شخص يدعى محمود أحمد محمود، 32 سنة، بحروق من الدرجة الثانية، وجرى نقله لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة بمستشفى بني سويف التخصصي.