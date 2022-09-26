«تعليم أسيوط»: حظر التدخين نهائيا داخل المدارس والمنشآت التعليمية

أصدر عبدالعزيز حسن سليمان زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، أمرا إداريا بحظر التدخين نهائيا داخل الحرم المدرسي وكافة المؤسسات التعليمية والمديرية والإدارات التعليمية بمختلف أنحاء المحافظة.

منع التدخين نهائيا داخل المقرات التعليمية

وتضمن قرار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، الذي حمل رقم «1 إداري» لسنة 2022، إنه بناء على الكتاب الدوري رقم «27» بحظر التدخين نهائيًا داخل الحرم المدرسي والمديرية والإدارات التعليمية المختلفة وكافة المؤسسات التعليمية واتخاذ الإجراءات المشددة الكفيلة لمنعه، ومعاقبة المخالفين لذلك وفقا للقوانين والقرارات ذات الصلة، مع ضرورة وضع علامة «ممنوع التدخين» في مكان بارز بالمنشأة التعليمية أو الجهة التابعة لها.

خصم 3 أيام لمديري مدارس

وفي سياق آخر، قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، معاقبة 3 مديري مدارس بخصم 3 أيام من رواتبهم لمخالفتهم وإهمالهم في الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وتأخر الصيانة بالمدارس، وذلك خلال جولة تفقدية قام بها في عدد من مدارس إدارة أبنوب التعليمية.