حظك اليوم برج الجدي الأحد 25-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يُعرف عن صاحب برج الجدي أنه ناضج يبدو دائمًا أكبر من عمره، بسبب قيامه دائمًا بتطوير المهارات والبحث عن المعلومات وقدراته، وهو على المستوى العملي قادر على كسب ثقة زملائه.

وفي هذا الصدد، كشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فواد في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن» لمتابعي حركة الفلك وتأثيرها على مواليد برج الجدي تفاصيل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لجميع الأبراج اليوم، التي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

توضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الجدي، أن حظك اليوم على الصعيد المهني، القمر في منزل الحظ ما يجعل اليوم مثاليا لاتخاذ قرارات تقودك لحل مشاكلك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

أضافت «فؤاد»، أن أصحاب هذا البرج على المستوى العاطفي، رغم الضغوط، الوضع الفلكي يساعدك اليوم على التعبير عن مشاعر إيجابية.

مشاهير برج الجدي

ومن أهم المشاهير الذين ينتمون لمواليد برج الجدي، الممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، نيللي، ليلى علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحفية روز اليوسف.