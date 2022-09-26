«الصحة» تعلن تفاصيل مشروع التشخيص الطبي عن بُعد لعلاج المرضى (فيديو)

قررت وزارة الصحة دمج المنظومة الخاصة بالمبادرة الرئاسية للتشخيص الطبي عن بُعد، بالمجالس الطبية المتخصصة للتيسير على المرضى للحصول على حقهم في العلاج على نفقة الدولة، وتعظيم الاستفادة من الوحدات التشخيصية.

وعرض برنامج «اليوم» على قناة dmc، من تقديم الإعلامية سارة حازم، تقريرا تلفزيونيا، عن المنظومة الجديدة التي تهدف إلى التوسع في تقديم الخدمات الصحية المتكاملة للمرضى وضمان استدامة العمل ضمن مبادرة التشخيص عن بُعد، لتحقيق المستهدف منها في خدمة المواطنين، وخاصة في المناطق النائية دون تحمل مشقة الانتقال.

التطبيقات الحديثة في وجود طبيب

تعتمد المنظومة على التطبيقات الحديثة في وجود طبيب وسيط بالوحدة مع ربط الوحدات بالمستشفيات ومراكز العلاج الرئيسة، لتقديم الاستشارات الطبية للمرضى، وتمثل الوحدات التشخيصية المتنقلة نموذجًا مصغرًا للوحدات التشخيصية بالأجهزة، وتحتوي على جهاز رسم قلب وسماعة إلكترونية، وسونار، ومنظار أنف وأذن، ومنظار عين، ومنظار جلد، وأجهزة لقياس الضغط والسكر والحرارة.

المرحلة الأولى من المشروع

وذكرت الإعلامية سارة حازم، أن المرحلة الأولى شهدت تقديم 150 وحدة تشخيصية عن بعد من أصل 300، من المقرر تشغيلهم تباعا، تحت مظلة نظام تشغيل موحد، ويتيح تبادل البيانات الشخصية الخاصة بالمريض بين شبكة المجالس الطبية والمبادرة الرئاسية من خلال التطبيقات الحديثة.